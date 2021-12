Roland Pfeuti Neuer Vertriebs-Chef bei Responsability Investments

Roland Pfeuti kommt von Asia Climate Partners in Hongkong, einer gemeinsamen Initiative der niederländischen Fondsgesellschaft Robeco sowie dem japanischen Finanzdienstleister Orix und der Asian Development Bank. Dort war er als Managing Director für den Bereich Private Equity verantwortlich. Zuvor war er für Robeco SAM Private Equity, Bank Julius Bär und Credit Suisse First Boston unter anderem in New York, London, Zürich, Sydney und Melbourne tätig.

Durch seine beruflichen Erfahrungen sei Pfeuti mit den Bedürfnissen und Ansprüchen der Investoren „bestens vertraut“, erklärt Responsability-Chef Rochus Mommartz. Die Schweizer wollen „in den nächsten Jahren noch mehr Kapital für die Investitionsthemen Energie und nachhaltige Landwirtschaft mobilisieren und vor allem auch auf dem Gebiet von Private-Equity-Investitionen wachsen“, so Mommartz weiter. Pfeuti kommt als Vertriebsverantwortlicher hierbei besondere Verantwortung zu.