Seit 1. August RP Rheinische Portfolio Management mit neuem Leiter Privatkundengeschäft

Die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management hat einen neuen Leiter für das Geschäft mit Privatkunden ins Unternehmen geholt. Seit dem 1. August ist dort ein erfahrener Vertriebsspezialist tätig.

Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management hat einen neuen Leiter für den Vertrieb an Privatkunden eingestellt: Seit Anfang August ist Philipp Schleyer in dieser Position tätig. Er soll das Privatkundensegment des Hauses strukturell weiterentwickeln und ausbauen. Dabei soll Schleyer vor allem nachhaltige Vertriebsprozesse einrichten und das Team der hauseigenen Kundenberater weiter ausbauen, wünschen sich die Kölner.

Der neue Privatkundenspezialist war zuletzt in der Position eines Senior Managers für die M&A-Beratung Saxenhammer und zuvor als Leiter Digitalvertrieb für den digitalen Vermögensverwalter Liqid tätig gewesen. Dabei habe er „strategisch elementare Projekte“ umgesetzt und jeweils auch im intensiven Austausch mit Kunden gestanden, heißt es von RP.

Über RP Rheinische Portfolio Management

Den bankenunabhängigen Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management gibt es seit 2007. Neben individueller Vermögensverwaltung bietet RP mit den Topseller-Select-Strategien auch standardisierte Vermögensverwaltungsportfolios sowie zwei Investmentfonds an. Geschäftsführer sind Christian Roch, Stefan Gretschel und Mirko Hajek.