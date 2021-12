Rürup-Rente: Junge Selbstständige sind informiert und abschlussbereit

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Dazu passt, dass die jüngeren Jahrgänge auch beim Wissensstand vorn liegen. Ein Drittel (33 Prozent) gibt an, den Unterschied zwischen Basis- und Riester-Rente erklären zu können. Im vergangenen Jahr war es nur knapp ein Viertel (24 Prozent). In der Altersgruppe der über 35-Jährigen dagegen hat sich das Bild gewandelt: Während im vergangenen Jahr noch 39 Prozent der Befragten zwischen 35 und 44 Jahren einen Basis-Renten-Vertrag abgeschlossen hatten oder dies tun wollten, trifft dies in diesem Jahr nur noch auf jeden Fünften dieser Altersgruppe (20 Prozent) zu.„Die Umfrage offenbart, dass die Information zu den Vorteilen einer Basis-Rente die Mehrheit der Selbstständigen, die ihren Ruhestand ausschließlich eigenverantwortlich absichern müssen, noch nicht erreicht hat. Wir werden zukünftig den Fokus noch intensiver auf den individuellen Beratungs- und Informationsbedarf dieser Zielgruppe legen müssen“, sagt Condor-Vorstand Claus Scharfenberg.