Scope hat das wachsende Segment der Rüstungsfonds untersucht. Ein Überblick über Produkte, ihre Top-Investments und die Performance.

Von ESG zu KI zu Rüstung – wie die Finanzindustrie ihre nächsten Verkaufsschlager findet

Sie sind eine noch junge Gruppe an thematischen Fonds – die aber stetig wächst: Produkte mit Fokus auf Rüstung und Verteidigung. Mittlerweile hat dieses Segment ein verwaltetes Vermögen von 13,3 Milliarden Euro erreicht (Stand: 3. September 2025). Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Scope, die die 20 derzeit am Markt erhältlichen Fonds mit eindeutiger Rüstungs- und Verteidigungsausrichtung analysiert hat.

Markt für Rüstungsfonds wächst schnell

Die Auflage des ersten Rüstungsfonds ist gerade einmal etwas mehr als zwei Jahre her. Am 31. März 2023 hat Vaneck seinen Defense ETF aufgelegt. Bis Ende Februar 2025 kamen noch sieben global ausgerichtete Fonds hinzu. Den größten Anteil haben dabei der Vaneck Defense ETF mit 5,8 Milliarden Euro und der Han-ETF Future of Defense mit 2,4 Milliarden Euro verwalteten Vermögen (Stand jeweils 3. September 2025).

In den sechs Monaten bis Ende August 2025 ist die Zahl noch einmal deutlich angestiegen: Es kamen zwölf weitere Fonds hinzu – elf davon mit Fokus auf europäische Verteidigungsunternehmen, einer auf den indopazifischen Raum. Besonders auffällig ist der Wisdomtree Europe Defense ETF, der als erster ETF mit klarer Europa-Ausrichtung innerhalb weniger Monate 3 Milliarden Euro erreicht hat.

Das Segment umfasst sowohl ETFs als auch aktiv gemanagte Fonds. Die laufenden Kosten der ETFs liegen zwischen 0,18 und 0,65 Prozent, während aktiv gemanagte Rüstungsfonds mit 1,20 bis 1,95 Prozent deutlich teurer sind. Allerdings böten die aktiven Fonds aufgrund der höheren Zahl an Portfoliopositionen eine breitere Streuung.

Die beliebtesten Aktientitel

Für die Analyse der Portfolios wurden die verfügbaren Daten von 14 der 20 Fonds ausgewertet. Stichtag dieser Daten war der 30. Juni 2025. Diese Fonds repräsentieren ein kumuliertes Vermögen von 13,2 Milliarden Euro. Damit spiegeln sie laut Scope nahezu vollständig das Fondsvolumen im Segment wider (circa 99 Prozent).

Die Auswertung zeigt klare Präferenzen bei der Titelselektion. Sechs Unternehmen finden sich in mehr als der Hälfte der analysierten Fonds unter den Top-10-Positionen: Rheinmetall, BAE Systems, Rolls-Royce, Thales, Saab und Leonardo. Diese Titel erzielten seit Jahresbeginn eine durchschnittliche Wertentwicklung von 100 Prozent (Stand: 03. September 2025).

Rheinmetall führt dabei deutlich: Die Aktie ist in 79 Prozent der Fonds unter den Top-10-Positionen vertreten und erreicht ein durchschnittliches Gewicht von 9,4 Prozent. Mit einem Plus von 185 Prozent seit Jahresbeginn zeigt sich auch die stärkste Kursentwicklung. Das Unternehmen profitiert von der gestiegenen Nachfrage aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Aufrüstung in Europa.

Neun weitere Unternehmen – Safran, Airbus, RTX, Palantir, GE Aerospace, Hensoldt, Boeing, Babcock International und Kongsberg Gruppen – finden sich in den Top 10 von 20 bis 50 Prozent der analysierten Fonds. Diese Gruppe erzielte seit Jahresbeginn eine durchschnittliche Wertentwicklung von 65 Prozent (Stand: 3. September 2025). Besonders stechen Hensoldt mit 168 Prozent, Palantir mit 108 Prozent und Babcock International mit 106 Prozent hervor.

Die Bewertungen haben dabei teils extreme Höhen erreicht: Rheinmetall handelt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49, Palantir sogar mit 210.

Performance-Analyse der Fonds

Da viele der Fonds noch sehr jung sind, gestaltet sich eine Performance-Analyse aufgrund der mitunter mangelnden Historie schwierig. Über zwölf Monate vergleichbar sind nur drei ETFs: Der Vaneck Defense ETF führt mit 62,5 Prozent, gefolgt vom Han-ETF Future of Defence ETF mit 49,2 Prozent und dem iShares Global Aerospace & Defence ETF mit 35,1 Prozent. Alle drei übertrafen den MSCI World deutlich, der im gleichen Zeitraum nur um 8,5 Prozent zulegte (Stand der Daten jeweils 2. September 2025).

Die Unterschiede lassen sich laut Scope durch verschiedene strukturelle Merkmale erklären: Der Vaneck Defense ETF profitierte überproportional von seiner Gewichtung in wachstumsorientierten US-Verteidigungs- und Technologiewerten wie Palantir, Leidos oder Thales. Das Produkt von Han-ETF konzentriert sich im Gegensatz dazu auf europäische Titel wie Rheinmetall. Der iShares-Fonds entwickelte sich moderater, was auf seine breitere Streuung, die stärkere Gewichtung klassischer Luft- und Raumfahrtunternehmen und den geringeren Anteil an Tech-Titeln zurückzuführen ist.

Bei der Performance über sechs Monate zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Global X Defense ETF führt mit 35,0 Prozent, während der schwächste Fonds – der LBBW Sicher Leben - nur 16,1 Prozent erreichte. Dazwischen liegen der Vaneck Defense (+31,5 Prozent), der First Trust Indxx Global Aerospace & Defence (+24,9 Prozent), der Invesco Defence Innovation (+23,3 Prozent), der Han-ETF Future of Defence (+19,3 Prozent) sowie der iShares Global Aerospace & Defence (+16,9 Prozent). Fonds mit klarem Fokus auf wachstumsstarke Verteidigungs-Tech-Unternehmen und USA-Lastigkeit profitierten auch in diesem Zeitraum am stärksten.

Segment wird bleiben, aber Risiken steigen

Scope zieht ein gemischtes Fazit: Rüstungsfonds haben sich von einem Nischenthema zu einem dynamisch wachsenden Investmentbereich entwickelt. Die stark steigenden Verteidigungsausgaben vieler Staaten schaffen ein günstiges Marktumfeld, wovon zahlreiche Aktienkurse und somit auch die Fonds profitiert haben.

Allerdings warnt das Analysehaus vor einer gewissen Form von Hype: Kapitalströme fließen auch bei diesem Thema stark trendgetrieben, was teils zu ambitionierten Bewertungen geführt hat. Damit rücken Risiken wie Kurskorrekturen oder Überhitzung einzelner Werte in den Fokus.

Zudem erschwert die Heterogenität des Segments direkte Vergleiche – die Strategien unterscheiden sich deutlich und den klassischen Rüstungsfonds gibt es nicht. Einige Produkte setzen auf reine Rüstungstitel, andere kombinieren Verteidigung mit Cybersecurity oder Luft- und Raumfahrt. Diese Unterschiede machen eine genaue Analyse für Anleger umso wichtiger.

Trotz der kurzfristigen Schwankungen bleibt die politische Relevanz des Themas hoch. Die geopolitische Lage dürfte auch künftig für stabile bis steigende Verteidigungsbudgets sorgen. Ob sich das jedoch weiterhin im gleichen Maß in den Börsenkursen widerspiegelt, ist fraglich – vieles sei bereits eingepreist.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die 20 derzeit am Markt verfügbaren Rüstungsfonds – alphabetisch sortiert. Quellen: FWW, Scope (Stand der Daten: 8. September 2025)