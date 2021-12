Sachwerte-Investments Feri startet Private Equity für private Investoren

Der Bad Homburger Vermögensverwalter Feri startet zwei neue Private Equity-Beteiligungsprogramme: Beim Feri Private Equity Portfolio 2017, handelt es sich um den ersten geschlossenen Publikums-„Alternative Investment Fund“ (AIF) nach deutschem Recht der Fereal, in dem vornehmlich Buyout- und Wachstumsstrategien im Small-to-Mid-Market-Segment mit Schwerpunkt in Europa und der Beimischung von Nordamerika und Emerging Markets im Fokus stehen.

Der Feri Private Equity Real Estate-Fonds II hingegen ist ein Luxemburger „Reserved Alternative Investment Fund“ (RAIF) für professionelle und semi-professionelle Investoren, zielt auf unternehmerische Real-Estate-Strategien im Bereich Value-Add und opportunistische Immobilienstrategien mit Hauptfokus Europa und Nordamerika sowie Emerging Markets ab.

Diversifiziertes Portfolio aus Zielfonds

„Das Feri Private Equity Portfolio 2017 wird über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren ein diversifiziertes Portfolio aus fünf bis zwölf Zielfonds aufbauen, die wiederum in etwa 50 bis 200 kleine bis mittelgroße Unternehmen investieren“, sagt Daniel Haas, verantwortlich für die Multi-Real-Asset-Strategien der Feri-Gruppe. Für den Portfolioaufbau sollen mindestens 75 Prozent in Primärfonds und höchstens 25 Prozent in Sekundärmarkttransaktionen investiert werden. Mindestens 70 Prozent des Portfolios müssen im Bereich Buyouts und höchstens 30 Prozent dürfen in opportunistischen Investmentgelegenheiten genutzt werden.

Der Luxemburger Feri Private Equity Real Estate-Fonds II umfasst dagegen ein diversifiziertes Portfolio aus sechs bis zehn Immobilienfonds, die überwiegend einen unternehmerischen Ansatz verfolgen. „Unsere Investmentprogramme ermöglichen eine breite Diversifikation über weltweite Märkte und Branchen hinweg“, betont Haas. Zudem zeige die Vergangenheit, dass im Segment Private-Equity-Small-to-Mid-Market sowie in unternehmerischen Real Estate Strategien attraktive Unternehmens- und Immobilienbewertungen mit soliden Risiko-Rendite-Profilen zu erzielen sind.