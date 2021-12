Schroders baut Vertriebsteam aus

Alexander Wiss (27) übernimmt beim Vermögensverwalter Schroders die neu geschaffene Stelle eines Vertriebsleiters. Zu seinem Aufgabenbereich gehört der Vertrieb an Retail-Kunden über freie Vermittler und regionale Banken. Verantwortlich ist er für die Postleitzahlgebiete 2,4 und 5 (Nord- und Westdeutschland). Er berichtet an Melanie Stahl, Vertriebsleiterin bei Schroder Investment Management.Zuvor arbeitete Wiss sieben Jahre bei der Sparkasse Südliche Weinstraße. In den vergangenen zwei Jahren war er in der Vertriebssteuerung für Wertpapiere tätig, davor hat er vermögende Privatkunden beraten.