Schroders Global Investor Study 2016 Anleger neigen zur Selbstüberschätzung

Weit mehr als die Hälfte der Befragten war nicht in der Lage, die Rolle eines Vermögensverwalters korrekt zu identifizieren. Zudem wurde deutlich, dass Kapitalgeber weltweit ein starkes Interesse daran haben, mehr über Finanzen zu erfahren. Dies eröffnet unter anderem Fondsgesellschaften die Gelegenheit, gezielt in Dialog zu treten.

Wissenslücken bei Millennials

87 % der Anleger weltweit schätzten ihre Anlagekenntnisse als mindestens durchschnittlich ein oder glaubten, dass sie sich besser auskennen als der durchschnittliche Anleger. Millennials (Personen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren) waren dabei häufiger der Ansicht, Anlagen besser zu verstehen als der durchschnittliche Anleger. Diese Selbsteinschätzung trifft auf drei Fünftel der Millennials zu (61 %). Dagegen vertrat weniger als die Hälfte der älteren Anleger (45 %) diese Ansicht.

Diesem Selbstbewusstsein zum Trotz waren nur 37 % der Befragten in der Lage, die Aufgaben eines Vermögensverwalters korrekt zu identifizieren. Millennials hatten damit größere Schwierigkeiten als Anleger über 35 Jahre. Ein Drittel der Millennials (32 %) identifizierte die korrekte Definition, bei älteren Umfrageteilnehmern waren es zwei Fünftel (41 %).

Hohe Lernbereitschaft unter deutschen Investoren

Anleger in Deutschland bilden das globale Ergebnis nahezu eins zu eins ab. Nur 39 % beschrieben die Aufgaben eines Vermögensverwalters richtig. Dennoch gaben über die Hälfte der Teilnehmer (57 %) an, sich in der Finanzwelt besser als der Durchschnitt auszukennen. Jeder Fünfte (18 %) beurteilte seinen Kenntnisstand im Finanzbereich als völlig ausreichend.

Dennoch möchten die meisten der deutschen Anleger (83 %) ihre Finanzkenntnisse noch weiter ausbauen. Dafür suchen 38 % unabhängige Finanzseiten auf, 34 % konsultieren einen Finanzberater und 31 % besuchen Online-Schulungen und Seminare.

Große Bereitschaft zum Vertiefen der Kenntnisse

Auch wenn Kapitalgeber dazu tendieren, ihre eigenen Anlagekenntnisse oder Fähigkeiten zu überschätzen, zeigt die Umfrage, dass sie bereit sind, ihre Kenntnisse zu vertiefen. 89 % der global befragten Anleger möchten sich mehr Wissen aneignen, um ihr Verständnis von Anlagen zu erhöhen, während 94 % der Millennials ihr Finanzwissen verbessern möchten.