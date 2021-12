Schuhe in China: Fidelity-Experte Anthony Bolton über Zukunftsmärkte im Land der Mitte

Besonders interessant findet Bolton dabei Aktien von Unternehmen, die von einer steigenden Binnennachfrage profitieren würden. „Die Zeit der großen Industrie- und Exportwerte ist vorbei“, sagt er. Derzeit seien chinesische Konsum- und Dienstleistungswerte besonders gefragt. Aktuell machen Einzelhandelsunternehmen sowie Firmen, die Sportartikel, Elektrowaren, Schuhe und Schmuck herstellen und vertreiben einen sehr großen Teil seines Portfolios aus. Dabei bevorzugt er kleine und mittelgroße Unternehmen, "auch wenn dieser Markt noch intransparent ist".Das chinesische Wirtschaftswachstum werde zwar nur langsam vonstatten gehen, so Bolton weiter. Er erwarte jedoch ein sehr starkes Jahr 2011 – und auch 2012.Anthony Bolton managt den Fidelity China Special Situations. Der Fonds gehört zu den am stärksten nachgefragten Investmentfonds, die in Großbritannien in den letzten 20 Jahren vertrieben wurden