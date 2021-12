Serie Dividenden-Aktien Rekord-Dividenden für 2015 erwartet

Viele Unternehmen verdienen weiterhin gut und beteiligen ihre Aktionäre großzügig an den Gewinnen, schreibt die DZ Bank in ihrer Studie zu den Dividendenfavoriten 2015. Für dieses Jahr erwartet das Bankhaus deshalb eine Rekordausschüttung der deutschen Unternehmen. Die Dividendensaison werde bereits Ende Januar deutlich an Fahrt aufnehmen.So sollen die HDax-Unternehmen nach Einschätzung der Experten die Dividendenzahlungen um rund 11 Prozent auf 37 Milliarden Euro hochfahren. 2014 waren es 33,4 Milliarden Euro. 2013 lagen die Dividendenausschüttungen bei 38 Milliarden Euro – hier gab es jedoch Sonderausschüttungen, unter anderem von RTL und Pro-Sieben-Sat1 in Höhe von rund 2 Milliarden beziehungsweise 1 Milliarde Euro.