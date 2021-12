Sicher ist grüner: Nachhaltige Rentenfonds sind gefragt

Laut der Fondsgesellschaft Swisscanto wächst die Nachfrage an nachhaltigen Rentenfonds. Doch das Angebot käme der Nachfrage kaum hinterher: Im ersten Quartal 2012 zählte das „ Sustainable Business Institute “ in Deutschland nur 57 nachhaltige Rentenfonds – im Gegensatz zu 205 nachhaltigen Aktienfonds.Swisscanto führt die gestiegene Nachfrage an nachhaltigen Rentenfonds auf zwei Gründe zurück: Zum einen seien viele Anleger die Turbulenzen der Aktienmärkte leid und lägen nun vermehrt in festverzinsliche Finanzprodukte an. Zum anderen rückt das Thema Nachhaltigkeit insgesamt in den Blickpunkt – auch bei Geldanlagen.