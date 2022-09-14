Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Alternatives-Plattform der GBL Sienna IM hat einen neuen Chef

Paul de Leusse wird Geschäftsführer bei Sienna Investment Managers. Er wechselt von der Orange Group zur Alternatives-Plattform von Groupe Bruxelles Lambert, die in Europa ehrgeizige Wachstumsziele verfolgt.

Paul de Leusse, neuer CEO von Sienna Investment Managers
Paul de Leusse, neuer CEO von Sienna Investment Managers: Er kommt von der Orange Group. | Bildquelle: Sienna Investment Managers
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:

Sienna Investment Managers ernennt Paul de Leusse zum neuen Geschäftsführer (CEO). Der 50-Jährige kommt von der Orange Group, wo er vier Jahre als stellvertretender Geschäftsführer für die digitalen Bankaktivitäten in Europa und Afrika zuständig war und zudem die Position des Geschäftsführers der Orange Bank hatte.

Paul de Leusse: Mehrere leitende Positionen bei der Crédit Agricole-Gruppe

de Leusse begann seine Karriere 1997 in der Unternehmensberatung, zunächst als Berater und dann als Partner bei Oliver Wyman. Danach wechselte er ebenfalls als Partner zu Bain. Im Jahr 2009 wurde de Leusse Leiter Strategie bei der Crédit Agricole-Gruppe, wo er 2011 Finanzchef der Corporate und Investment Bank und später stellvertretender CEO war. 2016 wechselte de Leusse als Geschäftsführer zur CA Indosuez, der Vermögensverwaltungsbank der Crédit Agricole, die 120 Milliarden Euro an Vermögenswerten in 10 Ländern verwaltet.

Sienna Investment Managers ist die Alternatives-Plattform von Groupe Bruxelles Lambert und möchte sich zunehmend auch Drittinvestoren öffnen. Dafür etablierte Sienna 2021 eine Third-Party-Kapitalverwaltungsgesellschaft und erwarb eine AIFM-Zulassung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde CSSF. Seitdem versucht das Unternehmen durch Übernahmen und Beteiligungen zu wachsen. 

Zum 30. Juni 2022 verwaltete das Unternehmen 32,9 Milliarden Euro, hauptsächlich in Form von
Immobilienanlagen, Private Debt, Investitionen in börsengehandelte und Privatmarktfonds sowie durch direkte Kapitalbeteiligungen in nicht börsennotierte Unternehmen.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Köpfe
  3. Berufsbild Berater
  4. Management & Organisation
  5. Private Markets
  6. Zielgruppen
  7. Private Debt
  8. Private Equity
  9. Venture Capital
  10. Depot B
  11. Infrastruktur
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste