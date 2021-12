Im Überblick Diese Renditen bringen Staatsanleihen jetzt

Eine aktuelle Übersicht von Allianz Global Investors verdeutlicht die Situation auch optisch: Die Renditen von Staatsanleihen, selbst mit langen Laufzeiten, liegen vielerorts unter null. Allein in den USA lässt sich mit allen Papieren momentan noch Geld verdienen.

Die internationalen Staatsanleihe-Renditen bewegen sich weiter in tiefrotem Terrain. Das verdeutlicht eine aktuelle Übersicht aus dem Fondshaus Allianz Global Investors (Stand 1. März 2021). Die Tabelle gibt die Renditen der umlaufenden Staatsanleihen wieder, wenn man sie jetzt kaufen und bis zum Laufzeitende behalten würde. Enthalten sind sowohl Mitgliedsländer der europäischen Währungsunion (EWU), also die Euro-Länder, als auch Nicht-Mitgliedsländer.

Demnach gibt es in Deutschland erst auf Papiere mit 30-jähriger Laufzeit nominell eine Rendite über null. In der jüngeren Vergangenheit hatten selbst diese schon ein Minus erbracht – wie es in der Schweiz auch aktuell noch der Fall ist.

Durchweg positive Renditen versprechen Anfang März allein US-Papiere. Zehnjährige US-Staatsanleihen waren am Tag des Sturms auf das Kapitol Anfang Januar zum ersten Mal seit Mitte März 2020 wieder über die Marke von einem Prozent geklettert. Ein Renditeanstieg bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass die Kurse dieser Anleihen in dem Augenblick fallen.

So rentieren aktuell Staatsanleihen

Quellen: Bloomberg, AllianzGI Global Economics & Strategy. Stand: 1. März 2021

Grafik vergrößern >>