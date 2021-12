Societas Europaea Finanzvertrieb MLP soll in SE umgewandelt werden

Die MLP AG soll in eine Societas Europaea (SE) umgewandelt werden. Das wollen Vorstand und Aufsichtsrat des Finanzvertriebs den Aktionären im Rahmen der nächsten Hauptversammlung vorschlagen, die am 29. Juni am Firmensitz im baden-württembergischen Wiesloch stattfinden soll.