Analyse von HQ Trust Welche Sektoren am besten durch die Stagflation kommen

„Je nach wirtschaftlicher und inflationärer Entwicklung schneiden unterschiedliche Sektoren besser ab als der Markt. Am besten durch eine Stagflationsphase kamen in der Vergangenheit Aktien aus den Bereichen Versorger, Basiskonsumgüter und Energie. Besonders schwach entwickelten sich während einer Stagflation die Sektoren Kommunikationsdienste, Finanzwesen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Wie groß die Unterschiede sind, zeigt ein Blick auf den besten und schlechtesten Sektor: Versorger übertrafen in solchen Phasen den Gesamtmarkt im Mittel um 10,1 Prozent per annum. Die Kommunikationsdienstleister lagen satte 11,3 Prozent hinter dem Index. Am besten in einer Disflation, einer Phase mit schrumpfender Wirtschaft und sinkender Inflation, entwickelten sich Aktien aus den Bereichen Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter sowie Immobilien. Schlusslicht waren die Energie-Aktien. Die Top 3 in einer Reflation mit wachsender Wirtschaft und fallenden Preisen: Finanzwesen, Immobilen, Industrie. Größter Underperformer waren auch hier Aktien aus dem Segment Energie. Aktien aus den Branchen IT, Energie und Industrie schlugen den Index in Boom-Phasen am deutlichsten. Der letzte Platz geht hier an die Versorger.“

Sven Lehmann, HQ Trust