Starcapital-Gründer Peter E. Huber über antizyklische Investments „China ist unser absoluter Favorit unter den Weltbörsen“

Gold hat, wie viele andere Rohstoffe auch, eine starke und mehrjährige Abwärtsbewegung hinter sich. Der Goldminenindex hat inzwischen mehr als 80 Prozent seines Wertes eingebüßt. Der jüngste Kurseinbruch erfolgte zudem unter extrem hohen Umsätzen, was auf einen finalen Ausverkauf und Panik hindeutet. Für Antizykliker ist es relativ risikolos, in solchen Phasen schrittweise Positionen aufzubauen – auch wenn es dafür manchmal einen langen Atem braucht.Noch überwiegen zwar an den Kapitalmärkten die deflationären Kräfte, Angesichts der weltweiten Schuldenkrise und der immer dramatischeren Gelddruck-Aktionen der Notenbanken halten wir es jedoch für sehr wahrscheinlich, dass irgendwann das Vertrauen in Papiergeld verloren geht. Spätestens dann dürften viele Anleger Gold wieder mit anderen Augen sehen.Langfristig betrachtet ist China sogar unser absoluter Favorit unter den Weltbörsen. China ist nicht nur einer der Hauptprofiteure der schwachen Öl-und Rohstoffpreise, sondern das Land verfügt auch über ein riesiges Entwicklungspotenzial. So besitzt bislang nur jeder zehnte Einwohner ein Auto. Trotz der aktuellen Wirtschaftsflaute liegt das Wachstum immer noch bei deutlich über 4 Prozent – ein Wert, von dem die meisten anderen Länder nur träumen können. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 ist zudem der von uns favorisierte Hang-Seng-China-Enterprises-Index extrem niedrig bewertet.Alle drei genannten Länder stehen derzeit unter politischen Vorbehalten, unter anderem wegen der Sanktionen gegen Russland und der jüngsten Entwicklungen nach den türkischen Parlamentswahlen im Juni. Derzeit lässt sich kaum seriös abschätzen, wie lange sich diese Probleme noch hinziehen werden. Bei einer vorzeitigen Auflösung besitzen alle drei Börsen auf heutigem Niveau viel Potenzial. Zu aggressiv würde ich sie derzeit aber nicht spielen.Die Renditen für Regierungsanleihen sind durch die Maßnahmen der Notenbanken verzerrt und spiegeln in keiner Weise die mit der steigenden Staatsverschuldung verbundenen Bonitätsrisiken wider. Dagegen haben die deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen und entsprechende Bonitätsabstufungen durch die Ratingagenturen dafür gesorgt, dass viele Unternehmensanleihen – auch solche von größeren Konzernen, etwa aus dem Energie- und Rohstoff-Sektor – mittlerweile wieder mit 7 bis 10 Prozent oder sogar darüber rentieren. Das ist zweifellos attraktiv: Diese Unternehmen werden alles tun, um ihre finanzielle Situation zu sichern, auch wenn dies zum Teil zu Lasten der Aktionäre geht.Mich fasziniert die Börse immer noch genauso wie vor 40 Jahren, und bei guter Gesundheit wird sich daran auch nichts ändern. Für mich zählt Erfahrung zu den wichtigsten Faktoren für langfristigen Börsenerfolg. Deshalb bin ich guter Hoffnung, dass ich noch lange konstruktiv zur Wertentwicklung unserer Fonds beitragen kann.