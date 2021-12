Redaktion 11.06.2020 Lesedauer: 1 Minute

Start-ups der Versicherungsbranche So entwickelten sich Insurtechs seit 2015

In den vergangenen fünf Jahren wurden die sogenannten Insurtechs immer mehr zur festen Größe in der deutschen Versicherungsbranche. Es haben zwar nicht alle neuen Assekuranz-Fintechs bis heute überlebt. Doch die Erfolgreichsten der ehemals belächelten Start-ups streben jetzt an die Börse.