Stiftungsfonds: Weder besser noch schlechter, nur anders

Stiftungsfonds, vor allem von Banken-Vermögensverwaltern und der Fondsbranche ins Leben gerufene Investmentfonds für Stiftungen, sollen auch kleineren und mittleren Stiftungen ermöglichen, durch eine aktive Steuerung der Aktienquote einen stetigen Wertzuwachs des Stiftungskapitals zu erzielen.Doch halten diese Fonds auch das, was sie in den Verkaufsunterlagen zum Teil vollmundig versprechen? Die Kapitalmarkt- und Stiftungsexperten von Portfolio Consulting untersuchen in Zusammenarbeit mit Performance IMC regelmäßig die in Deutschland angebotenen Stiftungsfonds.Dabei zeigt sich aktuell, dass sich die Performance der untersuchten Stiftungsfonds übereinen Zeitraum von drei Jahren sehr unterschiedlich entwickelte. Die Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten hinterließen selbst bei Stiftungsfonds mit defensiven Investmentansatz ihre Spuren und führten zu Performance-Unterschieden von über 15 Prozent. Bei den Fonds mit ausgewogenem oder gar offensivem Investmentansatzkonnten in Einzelfällen Unterschiede von über 60 Prozent festgestellt werden.In der Kategorie defensiv verzeichnete der beste Fonds einen maximalen Verlust (Maximum Drawdown) von lediglich 0,24 Prozent, der schlechteste hingegen ein Maximum Drawdown von 10,20 Prozent. Der beste Fonds der Kategorie ausgewogen kam auf einen maximalen Verlust von 2,52 Prozent; der schlechteste dieser Kategorie auf 36,89 Prozent.Die offensiven Fonds verzeichneten in den vergangenen drei Jahren einen maximalen Verlust von über 38 Prozent. Bei Betrachtung der Volatilität (Schwankungsbreite) ergaben sich Standardabweichungen von 0,28 Prozent (stabilster defensiver Fonds) bis hin zu über 15,02 Prozent beim schwankungsanfälligsten offensiven Fonds.Auch ein hohes Fondsvolumen, also groß und bekannt, ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer guten Performance. Ein teures Fondsmanagement (hohe Kosten) steht nicht zwingend für einen, auf die speziellen Anforderungen und Bedürfnisse von Stiftungen abgestimmten, guten und geeigneten Investmentansatz. So verzeichnete etwa der billigste Fonds die beste 36-Monats-Performance.