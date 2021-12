Strategie JDC und Comdirect wollen zusammenarbeiten

In einer Absichtserklärung kündigen die JDC Group und die Comdirect Bank an, eine mögliche Kooperation zu prüfen. Die Direktbank will ihr Produktangebot im kommenden Jahr auf Versicherungen ausweiten, und die Versicherungsbestände der eigenen Kunden mit der JDC-eigenen Kunden- und Verwaltungssoftware ICRM managen.

2,4 Millionen Kunden hat die Comdirect derzeit. Diese könnten über die Software ihre Verträge online einsehen und gegebenenfalls verbessern, schreibt JDC in einer Pressemitteilung.