Studie über Dividendenaktien Corona sorgt für sinkende Ausschüttungen

Deutsche Unternehmen schütten im Jahr 2020 voraussichtlich 14 Prozent weniger Dividende an Aktionäre aus, wie eine Studie der Research-Plattform Dividendenadel zeigt. Welche Firmen am großzügigsten sind und worauf Anleger achten sollten, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.