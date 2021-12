Karen Schmidt 20.05.2011 Lesedauer: 1 Minute

Studie: Versicherer wollen mehr in den Vertrieb investieren

Optimismus macht sich breit in der Versicherungsbranche: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Fach- und Führungskräfte sind mit dem Geschäft im vergangenen halben Jahr zufrieden. Vor allem die Stimmung im Vertrieb habe sich gebessert, so eine aktuelle Studie. Die Versicherer wollen diesen Trend mit zusätzlichen Investitionen in den Vertrieb weiter anheizen.