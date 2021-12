Redaktion 26.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

Swiss Life Living and Working Swiss Life startet gemischten Europafonds

Swiss Life Asset Managers startet den offenen Immobilien-Publikumsfonds Swiss Life Living and Working. Anlagen sind in europäische A- und B-Städte in den Segmenten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel geplant. Der Fonds wird ab dem zweiten Quartal vertrieben und wurde mit 200 Millionen Euro Startkapital ausgestattet.