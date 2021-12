Redaktion 07.10.2019 Lesedauer: 1 Minute

Systemausfall Allianz kämpft mit „IT-Großstörungen“

Computerprobleme sorgen erneut für Frust: Versicherte der Allianz Deutschland mussten sich in den vergangenen Tagen wieder einmal in Geduld üben. Doch man arbeite an stabileren IT-Systemen, zitiert das „Handelsblatt“ aus einer Info an die Mitarbeiter.