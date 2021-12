Telos-Fondsrating: AAA- für zwei weitere Fidelity-Fonds

Trevor Greetham kann’s: Nach dem Fidelity Spezialfonds MAS1, der in der vergangenen Woche eine hervorragende Bewertung erhielt , hat die Rating-Agentur nun zwei weitere von ihm gemanagte Produkte – die Publikumsfonds FF Multi Asset Strategic Fund und FF Multi Asset Strategic Defensive – mit der beinahe perfekten Note AAA- ausgezeichnet.Die beiden Publikumsfonds werden mit einer ähnlichen Strategie wie der Spezialfonds gemanagt. So greift Greetham wie auch bei dem MAS1 auf die Methode der Taktischen Asset Allocation (TAA) zurück.Das Anlageuniversum der beiden Fonds besteht aus fünf Anlageklassen. In der strategischen Benchmark des FF Multi Asset Strategic Fund werden diese folgendermaßen gewichtet: 40 Prozent europäische Rententitel, 10 Prozent Geldmarkt, 35 Prozent globale Aktien, 5 Prozent globale Immobilienaktien und 10 Prozent Rohstoffe. Im Rahmen der TAA darf der Fondsmanger bei Immobilien um -5 Prozent beziehungsweise +10 Prozent und bei den übrigen Anlagekategorien um +/-10 Prozent von der Benchmarkgewichtung abweichen. Wie stark diese Abweichung ist, hängt von Greethams Einschätzung hinsichtlich der aktuellen konjunkturellen Entwicklung ab.Beim defensiver ausgerichteten FF Multi Asset Strategic Defensive setzt sich die strategische Benchmark zu 50 Prozent aus europäischen Rententitel, zu 25 Prozent aus Geldmarkt-Anlagen, zu 15 Prozent aus globalen Aktien und zu jeweils 5 Prozent aus globale Immobilienaktien und Rohstoffen zusammen. Der Manager darf bei Immobilien und Rohstoffen um -5 Prozent beziehungsweise +10 Prozent und bei Aktien um +/-10 Prozent von der Benchmarkgewichtung abweichen. Die Summe der Investitionen in Renten und in den Geldmarkt muss mindestens 65 Prozent und darf bis zu 100 Prozent betragen.Weitere Informationen zu den einzelnen Fonds entnehmen Sie bitte folgenden Informationsbroschüren: