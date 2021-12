Telos-Rating: M&G Fonds erhält AA+

Die Fondsmanager Richard Halle und Daniel White dürfte es gefallen: Die Ratingagentur Telos stuft den von ihnen verwalteten Value-Fonds M&G European Strategic Value Fund (WKN: A0M75S) mit der Note AA+ ein. Zwar blieb der Fonds seit 2009 hinter seinem Benchmark MSCI Europe zurück, doch reicht die bisher erbrachte Leistung für die gute Rating-Note. Zudem schränkt Telos selbst ein, dass die zeitweise irrationalen Märkte den Investmentansatz des Growth-Investings gegenüber Value-Investings begünstigt hätten.Die Manager des M&G European Strategic Value Fund kaufen nur unterbewertete Aktien aus den günstigsten 25 Prozent eines Anlagesektors. Durch eine breite Streuung über europäische Unternehmen konnte der Fonds als Ganzes kontinuierlich an Wert zulegen. Momentan beinhaltet der 2008 aufgelegte Fonds ein Volumen von 132 Millionen Euro.