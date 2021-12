Threadneedle baut Schwellenländer-Team aus

Isidori wird Fondsmanager des Threadneedle Latin America Fund (WKN: 729818). Er übernimmt das Management von Jeremy Podger, dem Leiter globale Aktien, der seit dem Abgang seines Vorgängers Julian Thompson Ende 2010 den Lateinamerika-Fonds gemanagt hatte.Zuvor managte Isidori seit September 2009 den Baring Latin America Fund (WKN: 973166), dessen Wert seitdem um rund 46 Prozent zunahm. Der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Latin America verbesserte sich im gleichen Zeitraum um rund 47 Prozent. Bevor Isidori bei Baring Asset Management in 2008 anfing, arbeitete er bei HSBC Global Asset Management.Rund zwei Drittel des Lateinamerika-Fondsvermögens sind derzeit in Brasilien investiert. Branchenschwerpunkt des Portfolios sind Banken- und Bergbauaktien. In den drei vergangenen Jahren erzielte das Fondsmanagement ein Plus von 35 Prozent.