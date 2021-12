Titan Oliver Kahn bloggt für Deutsche Vermögensberatung

Als einer der Botschafter des DVAG -Produktpartners DWS teilt sich Oliver Kahn nun auch den DVAG-Beratern mit. Der Fußballer schreibt monatlich in einer eigenen Kolumne über seine persönlichen Erfolgsstrategien.Kleiner Auszug aus den ersten Weisheiten des Titans im Team-Blog der DVAG : In seinem ersten Beitrag schreibt Kahn über Manuel Neuers bevorstehenden Wechsel von Schalke 04 zum FC Bayern München: „Die Bayern sind die unangefochtene Nummer 1 unter den deutschen Fußballclubs. Da ist es nur folgerichtig, dass der beste deutsche Torwart für den FC Bayern aufläuft.“ Kahn erwarte, dass Neuer eine ähnliche Entwicklung durchlaufe wie er selbst nach seinem Wechsel vom Karlsruher SC zu Bayern München im Jahr 1994.Des Weiteren gibt Kahn Einblicke, wie man als Nummer 1 aufzutreten habe. „Flöße dem Gegner Respekt ein. Im sportlichen Wettbewerb ist selbstbewusstes Auftreten ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ein Torwart muss zeigen, dass er die Nummer 1 ist und somit jederzeit, angepasst an die jeweiligen Erfordernisse eines Wettkampfes, die Situation im Griff hat.“Kahn arbeitet derzeit laut eigenen Angaben an einem MBA-Studium und beschäftigt sich intensiv mit Geldanlagen. Kaum ein deutscher Sportler stehe so für Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Engagement wie der 41-Jährige, heißt es von der DVAG.Auf dem Team-Blog schreiben sportbegeisterte Berater über die Erfolge (und Misserfolge) der DVAG-Werbepartner, zu denen unter anderem Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, Schwimm-Olympiasieger Paul Biedermann und der Bundesligist 1. FC Kaiserslautern zählen. Sie werden dabei von der Gruner + Jahr Corporate Editors unterstützt.Der Team-Blog ist seit Frühjahr 2010 online, die DVAG unterhält außerdem einen Unternehmensblog , auf dem Helge Lach, im Vorstand des Unternehmens zuständig für Marketing und Ausbildung, aktiv ist.