Die mäßigen Wirtschaftsdaten Chinas lassen die Börsenkurse in der Volksrepublik abrutschen. Ganz anders präsentieren sich jedoch asienweite Anlagestrategien, und selbst auf China konzentrierte Aktienfonds liegen im Performance-Ranking teils weit vorn. Hier kommen die zehn stärksten Asienfonds.

China kann seine Rolle als weltweite Wachstumslokomotive derzeit nicht ausfüllen. Der erhoffte Aufschwung nach dem Ende der Corona-Beschränkungen bleibt aus. Stattdessen will die chinesische Regierung die Konjunktur nun mit Zinssenkungen ankurbeln.

Die Immobilienbranche der Volksrepublik gilt als größtes Sorgenkind. Die frühere politische Unterstützung scheint bislang auszufallen. Dass diese Gemengelage die Börsenkurse auf Talfahrt schickt, ist keine Überraschung. Dennoch können auch Aktienfonds mit asiatischem Anlageuniversum auf Jahressicht vorzeigbare Rendite liefern.

Nicht zuletzt Japans Aktiengesellschaften zeigen sich nach vielen von Deflation geprägten schwachen Börsenjahren mit neuer Stärke. Fonds wie der Allianz Oriental Income etwa profitieren in großem Maß von der Expertise ihres Fondsmanagement, das erfolgreich japanische Nebenwerte berücksichtigen kann.

Es geht mit weniger China

Hinzu kommen Länder wie Vietnam, die Philippinen oder Indien, die im Rahmen einer weniger auf China konzentrierten globalen Wertschöpfung nun verstärkt Aufträge erhalten. Selbst Fonds, die zuvorderst im Reich der Mitte investieren, können es trotz eines kräftigen Abwärtstrends in den zurückliegenden Monaten unter die Asienfonds mit der stärksten Performance schaffen.

Hier kommen die zehn besten Asien-Aktienfonds sortiert nach ihrer Wertentwicklung über 5 Jahre.