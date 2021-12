Egon Wachtendorf 07.09.2010 Lesedauer: 2 Minuten

Top-Seller Baring Hong Kong China: Berater vertrauen Deng

Kann das gutgehen? So die bange Frage vieler China-Anleger, als Barings Star-Managerin Lilian Co im Herbst 2007 der Gesellschaft den Rücken kehrte und ihr preisgekröntes Portfolio (933583) an Agnes Deng übergab.