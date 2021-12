Top-Seller-Fonds im Juni Maklerpools raten nach Kursrücksetzer zu europäischen Aktienfonds

, um den Bestand an europäischen Aktien und Aktienfonds noch einmal aufzustocken. So scheinen es im vergangenen Monat auch viele der den großen deutschen Maklerpools angeschlossenen Berater gesehen zu haben. Bei einigen Pools gehörten gleich mehrere entsprechend ausgerichtete Fonds zu den am meisten verkauften Produkten. Etwa bei Argentos, wo außer dem Pioneer European Equity Target Income auch noch der DNCA Invest Value Europe, der Threadneedle European Select und der Invesco Continental European Small Cap Equity den Sprung unter die Top Ten schafften.Weil der Pioneer European Equity Target Income auch bei Netfonds und Jung, DMS & Cie. zu den Top-Sellern gehörte, belegt der von Karl Huber und Thomas Radinger gemanagte Fonds im Gesamt-Ranking hinter den Mischfonds-Klassikern FvS Multiple Opportunities und Ethna-Aktiv und dem DWS Concept Kaldemorgen den vierten Platz (siehe Tabelle). Aus Marketing-Sicht ist es dabei sicher hilfreich, dass der im November 2011 aufgelegte Fonds eine Ausschüttungspolitik mit Ansage verfolgt:– im vergangenen Jahr 7,0 Prozent – erzielen und halbjährlich an die Anleger weiterleiten. Ein Ziel, das Huber und Radinger 2014 sogar um 0,3 Prozentpunkte übertreffen konnten., basierend auf den prognostizierten Dividendenrenditen der Aktien im Fonds und Erfahrungswerten für die von Huber und Radinger verfolgte Optionsstrategie in den vergangenen Jahren. Letztlich handelt es sich dabei aber lediglich um eine unverbindliche Prognose – einen Rechtsanspruch auf eine Ausschüttung in der genannten Höhe gibt es nicht. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen derzeit Deutsche Telekom Novartis und Roche Holding , auf deutsche und französische Aktien entfallen jeweils 21 Prozent und auf britische Titel 18 Prozent.Trotz der bislang makellosen Ausschüttungsbilanz: In punkto Performance liegt der Pioneer European Equity Target Income in seiner Vergleichsgruppe Aktienfonds All Cap Europa über drei Jahre mit einem Wertzuwachs von 56,8 Prozent nur einen Platz im hinteren Mittelfeld. Dasselbe gilt aber auch für andere europäische Dividendenfonds – lediglich der Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund und der M&G Pan European Dividend Fund mit rund 70 Prozent sowie der Franklin European Dividend Fund mit knapp 65 Prozent kamen auf ein deutlich höheres Plus.– egal, ob mit klar umrissenem Ausschüttungsziel oder ohne.