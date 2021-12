Top-Seller-Fonds im September Netfonds und DAB Bank empfehlen Rentenfonds

Die Performance spielt bei der Wahl des Geldmarktfonds eher eine unwichtige Rolle. Aufs Jahr hochgerechnet dürfte sie bei plus minus null liegen.Der Jupiter Dynamic Bond, an der Spitze bei Netfonds, und der Muzinich Long Short Credit, ganz oben bei der DAB Bank. Das Anlageziel des Jupiter Dynamic Bond sind hohe Erträge mit der Aussicht auf langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds unter Ariel Bezalel legt hauptsächlich in hoch rentierende Anleihen, Investment-Grade- Anleihen, Staatsanleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und anderen Anleihen an. Die Performance liegt seit Jahresanfang bei 2,1 Prozent.Der Schwerpunkt der Strategie von Jason Horowitz liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle. Damit ist der Fonds seit Jahresanfang gut gefahren und weist eine Performance von 7,9 Prozent auf.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an