„Top Service Deutschland 2017“ Diese Finanz-Firmen bieten den besten Kunden-Service

Nach Angaben des Kölner Beratungsunternehmens Service Rating müssen auch bisher gut laufende Prozesse im Kundenkontakt stetig überprüft und angepasst werden: „Die wirklich kundenorientierten Unternehmen schaffen es, die ganze Organisation auf Service auszurichten“, erklärt Kai Riedel, Geschäftsführer bei Service Rating.

In der Kammeroper Pulheim wurden jetzt ausgewählte Unternehmen für ihre „klare strategische Ausrichtung in Punkto Kundenorientierung“ ausgezeichnet. Foto: Service Rating

Der Wettbewerb „Top Service Deutschland“ gebe Unternehmen verschiedener Branchen und Größen die Möglichkeit, ihre Kundenorientierung auf Grundlage des wissenschaftlich abgesicherten Fokus-Modells bewerten zu lassen, so Riedel weiter. „Das Benchmarking und das Stärken-Schwächen-Profil aus Kunden- sowie Managementsicht zeigen den Unternehmen, wo sie stehen und was die erfolgreichsten Services sind.

von links: Moderatorin Barbara Aigner und Vertreter der Preisträger Nexinto GmbH, impuls Finanzmanagement AG, Sixt Autovermietung, Jobware Online-Service GmbH, Hofmann Personal und R+V Betriebskrankenkasse sowie Kai Riedel und Franz Gresser, Geschäftsführer beziehungsweise Senior Consultant bei Service Rating Foto: Service Rating

Der Vergleich mit den Daten des Wettbewerbs in den Vorjahren zeige, dass Kundenorientierung und Service-Qualität stärker in den Managementfokus gerückt seien. Insbesondere die sehr guten Unternehmen besetzten demnach Leitungspositionen mit Personen, die vorher in kundennahen Bereichen tätig waren. Somit werde eine Brücke zwischen der direkten Arbeit am Kunden und allen anderen Bereichen geschlagen, die sich mit der Verwaltung beschäftigen.

von links: Moderatorin Barbara Aigner und Vertreter der Preisträger eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Deutsche Vermögensberatung AG, Hannoversche Lebensversicherung AG, AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen, MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH und Swiss Life Select Deutschland GmbH sowie Kai Riedel und Franz Gresser, Geschäftsführer beziehungsweise Senior Consultant bei Service Rating ( Foto: Service Rating

Das sind die Top Ten im Kunden-Service (B2C)

Sixt Autovermietung impuls Finanzmanagement AG R+V Betriebskrankenkasse Deutsche Vermögensberatung AG MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen Hannoversche Lebensversicherung AG Deutsche Kreditbank AG Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH Swiss Life Select Deutschland GmbH