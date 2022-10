Expansion in elf weitere Länder Trade Republic macht sich in Europa breit

Trade Republic, expandiert in elf weitere europäische Länder. Bislang war der nach Kundenzahl und verwalteten Mitteln größte deutsche Neobroker neben Deutschland auch in Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Österreich aktiv. Jetzt kommen außerdem Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, der Slowakei und Slowenien hinzu. Damit ist Trade Republic nach eigenen Angaben in insgesamt 17 europäischen Ländern verfügbar.

Trade Republic gibt es seit 2015. Der Neobroker bietet Investments in Aktien, ETFs, Derivate und Krypto-Assets an, auch in Form von Sparplänen. Das Angebot richtet sich an Privatanleger. Seit Kurzem werben die Berliner damit, Aktien auch in kostengünstigeren Bruchteilen auf der hauseigenen Plattform investierbar zu machen.

Anlässlich der Bekanntgabe seiner europäischen Expansion erinnert das Haus daran, dass man in mehreren Finanzierungsrunden seit Gründung insgesamt 1,3 Milliarden Euro eingesammelt habe. Unter den Investoren sind Gesellschaften wie die US-Beteiligungsfirma Sequoia Capital, der Beteiligungsfonds Founders Fund des Investors Peter Thiels sowie der kanadische Lehrer-Pensionsfonds Ontario Teachers‘.

Nach Unternehmensangaben verwaltet Trade Republic rund 6 Milliarden Euro für rund eine Million Kunden.