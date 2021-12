Umfrage: Banken sind besser im Kundenkontakt als Versicherungen

Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Deutschen sind mit der Kommunikation ihrer Bank zufrieden. Jeder Vierte stuft den Kundenkontakt als mittelmäßig ein, der Rest bewertet ihn als schlecht oder sogar sehr schlecht. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesbürgern.Banken liegen damit in der Kundengunst besser als Versicherungen. Von den Versicherungskunden sind 61 Prozent mit der Kommunikation ihres Instituts zufrieden - 8 Prozentpunkte weniger als bei Kreditinstituten.Das größte Optimierungspotenzial sehen die befragten Versicherungskunden bei individuell abgestimmten Informationen. 29 Prozent der Deutschen wünschen sich von ihrer Assekuranz stärker auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Hinweise zu wichtigen Policen. Weitere 20 Prozent möchten in Zukunft besser über neue Produkte informiert werden.Bei den Bankkunden stehen individuell abgestimmte Informationen an zweiter Stelle ihrer Wunschliste. Knapp 22 Prozent wollen von ihrem Institut noch besser auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Infos zu Geldanlagen erhalten. Ebenso viele wünschen regelmäßig über neue Produkte aufgeklärt zu werden. Noch wichtiger ist den Bankkunden die Sicherheit beim Online-Banking. 25 Prozent der Deutschen wünschen sich von ihrem Kreditinstitut mehr Informationen zu diesem Thema.