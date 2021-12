Umfrage zur Immobiliensuche: Internet schlägt Makler klar

Allein aufs Internet zu setzen schmälert jedoch die Erfolgschancen: „Um die Wunschimmobilie schnell und zielgenau zu finden, ist es sinnvoll, weitere Suchkanäle zu nutzen“, sagt Robert Anzenberger, Vorstand der Planet Home AG, denn große Maklerunternehmen etwa verkaufen Immobilien oft an bereits vorgemerkte Kunden.„Darüber hinaus profitieren Interessenten bei der Suche von einem überregionalen Netzwerk. Direkte Vermittlung führt meist schneller zum Erfolg als die alleinige Online-Suche“, so Anzenberger weiter. Exklusive Objekte seien zudem kaum online zu finden. „Villen, freistehende Landhäuser oder schicke Penthouse-Apartments in Top-Lagen werden häufig ausschließlich über Makler angeboten“, sagt Robert Anzenberger.