Union-Investment-Manager Frank Thormann über Anlage-Chancen 2015 Herr Thormann, geht die Rally an den Aktienmärkten weiter?

Die positive konjunkturelle Dynamik und die lockeren Notenbankpolitik stimmen uns zuversichtlich. Aktien aus der Eurozone profitieren zusätzlich von der aktuellen Euro-Schwäche, die sich insbesondere auf exportstarke Unternehmen vorteilhaft auswirkt.Neben geopolitischen Risiken ist sicherlich ein eventueller Austritt Griechenlands aus der Eurozone ein möglicher Belastungsfaktor. Allerdings sind dem Markt die Risiken bewusst, ein solcher Grexit oder eine Pleite Athens käme nicht mehr vollends überraschend. Die Auswirkungen dürften deshalb im Großen und Ganzen beherrschbar sein.Der Fonds ist stark auf die Einzeltitel-Auswahl mit langfristigem Investmenthorizont ausgerichtet. Das bedeutet, dass bei der Auswahl der Unternehmen der Konzernsitz eine weit untergeordnete Rolle spielt. Das relativ große Gewicht von US-Unternehmen im Portfolio rührt also daher, dass wir in den USA einfach viele Gesellschaften finden, die unseren Kriterien genügen. Entscheidend für uns sind die Ertragskraft, die Rentabilität und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, eine attraktive Bewertung und ein für die Aktie positiver fundamentaler Faktor oder Wendepunkt. Letzteres kann zum Beispiel ein Wechsel im Management sein oder ein neues Produkt.Wir finden derzeit in der Eurozone nicht allzu viele Unternehmen, die unseren Ansprüchen genügen. Das steht aber in keinem Zusammenhang mit der konjunkturellen Situation im Währungsraum.Auch hier finden wir aktuell nicht die richtigen Unternehmen. Das bedeutet nicht, dass wir in den Emerging Markets grundsätzlich keine Chancen sehen. Viele Unternehmen im Fonds erwirtschaften dort substanzielle Erträge. Philip Morris zum Beispiel sitzt in den USA – den Ergebnisbeitrag der Vereinigten Staaten für das Unternehmen kann man allerdings vernachlässigen. Genau genommen setzen wir mit unserem Engagement bei Philip Morris auf die Schwellenländer, auch wenn es sich um einen US-Konzern handelt.Unter anderem bei Technologietiteln und Basiskonsumgütern. Bei den Versorgern oder Telekommunikations-Unternehmen hingegen finden wir selten etwas, weil es hier weniger Namen mit guten Geschäftsmodellen gibt.Ein wesentlicher Unterschied resultiert aus der Größe. Weil der Uni-Favorit Aktien deutlich kleiner ist, ist er auch beweglicher und kann am Markt schneller agieren. Zudem ist das Portfolio im Uni-Favorit Aktien konzentrierter: Der Uniglobal investiert derzeit in fast 200 Titel, während ich eine Portfoliogröße zwischen 40 und 80 Aktien anstrebe. In der strategischen Ausrichtung ähneln sich beide durchaus, die Analyse-Raster für die Unternehmen sind vergleichbar. Allerdings hat natürlich jeder Portfoliomanager seinen eigenen Stil. Daher spielt bei mir das reine Stockpicking eventuell eine noch größere Rolle als bei anderen Kollegen, die auch makroökonomische Aspekte berücksichtigen.