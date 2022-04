Report Gewerbeversicherung Unternehmer sorgen sich um Gesundheit und IT

Die größten Sorgen machen sich Unternehmer um ihre Gesundheit. Das geht aus dem Report Gewerbeversicherung der Insurtechs Finanzchef24 und Andsafe hervor, für den rund 800 Chefs von kleinen und mittelständischen Firmen in Deutschland befragt wurden. Demnach fürchtet jeder dritte Befragte (33 Prozent) einen gesundheitsbedingten längeren Ausfall.

Auf dem zweiten Platz folgt mit Abstand die Angst vor finanziellen Schäden durch unberechtigte Schadenersatzforderungen von Kunden oder Lieferanten (16 Prozent). Auf dem dritten Platz rangiert der Verlust von personen- und unternehmensbezogenen Daten durch Viren oder Datenlecks (13 Prozent). Knapp darauf folgt die Besorgnis vor dem Ausfall der IT mit 12 Prozent.

Frauen fürchten Naturkatastrophen, Männer IT-Ausfall

Etwas mehr als jeder Zehnte sorgt sich jeweils um Themen wie Naturkatastrophen, finanzielle Schäden durch Zerstörung oder Verlust des Firmeneigentums – etwa durch Feuerschäden, Wasserschäden oder einen Einbruch. Geschlechterunterschiede zeigen sich vor allem bei den Themen IT, Schadenersatz und Naturkatastrophen. Demnach haben doppelt so viele Unternehmerinnen Angst vor Sturm oder Hochwasser. Männliche Unternehmer hingegen befürchten fast doppelt so oft Schadenersatzklagen oder einen IT-Ausfall.

Wovor Unternehmer Angst haben, hängt deutlich von der Branche ab. Unter den Gastronomen etwa spielt das Thema Gesundheit nur für rund jeden zehnten Befragten eine Rolle, dafür aber für rund jeden vierten (26 Prozent) die Angst vor Naturkatastrophen. Unter den Beratern und Händlern gibt es eine deutlich größere Sorge vor Cyberschäden. Die Angst vor unberechtigten Schadenersatzforderungen ist im Handwerk und Handel am signifikantesten ausgeprägt.

Quelle: Andsafe / Finanzchef24

Und wie sichern sich Unternehmer dagegen ab? 50 Prozent der Umfrageteilnehmer äußerten den Wunsch, gesundheitliche Risiken, krankheitsbedingte Ausfälle oder Arztkosten abzusichern. 45 Prozent wollen finanzielle Vorsorge fürs Alter treffen. 38 Prozent möchten Schadenfälle absichern, die durch Kundenforderungen entstehen können – wie etwa finanzielle Forderungen, Betriebsunterbrechungen oder Schäden an Einrichtung und Ausstattung.