16.02.2016

US-Marktbericht Milliarden-Markt Marihuana wuchert - wie auf Drogen

Der Brownie hat es in sich: 40 Milligramm des berauschenden Cannabis-Wirkstoffs THC enthält das Stück Schokokuchen - das sollte reichen, um selbst erfahrene Kiffer ziemlich high zu machen. Verkauft wird der 12,5 Dollar teure Cookie ganz legal, unter anderem in der Globe Farmacy in Arizona.