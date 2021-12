Vermögensverwalter GS&P mit neuem Geschäftsführer

Wolfgang Zinn (47) hat vom bisherigen GS&P-Geschäftsführer Harald Glocker dessen Amt übernommen. Glocker stand 6 Jahre an der Spitze der Düsseldorfer Vermögensverwaltung.Zinn ist seit 2004 bei der GS&P-Gruppe tätig, wo er zunächst als Vermögensverwalter arbeitete, seit 2006 als Direktor für die Beratung und Betreuung von institutioneller Kunden verantwortlich war und im Juni 2011 zum Partner wurde. Seine Karriere begann er bei der Commerzbank in der Wertpapierberatung von vermögenden Privatkunden und wechselte 1999 in die Frankfurter Commerzbank-Zentrale ins Geschäftsfeld International Private Banking und Wealth Management.