7 Vermögensverwalter raten In diesen Fonds stecken die Digitalisierungs-Gewinner

Die großen Tech-Werte wie Apple, Amazon oder Google haben sich nach dem Corona-Einbruch längst wieder berappelt und streben neuen Spitzenkursen entgegen. Aber sind die Unternehmen nicht langsam überbewertet? Und in welche konkreten Fonds sollten Anleger am besten investieren, um am Megatrend Digitalisierung teilzuhaben? Sieben Vermögensverwalter geben eine Einschätzung.