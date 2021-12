Redaktion 30.09.2019

Video-Interview Das müssen Versicherungen in der digitalen Welt leisten

Ulrich Kelber fordert „Digitalisierung auf Augenhöhe“. Denn die Grundrechte müssen auch in der digitalen Welt durchgesetzt werden, so der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Video-Interview mit Fred Wagner, Versicherungswissenschaftler an der Universität Leipzig.