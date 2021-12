Redaktion 11.07.2019 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungsvertrieb Das sind die Vertriebswege für werdende Makler

Wer von der Ausschließlichkeit in die Maklerschaft wechselt, könnte in eine neue Abhängigkeit geraten. Davor warnt Michael Bade von dem auf Bestandsumdeckungen spezialisierten Maklerverbund Status in einem aktuellen Gastbeitrag für das Versicherungsjournal.