Redaktion 30.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Video-Ident Bafin und Politik werfen Fintechs Steine in den Weg

Neue Regeln für eine Video-Identifikation beschäftigen aktuell viele Fintech-Startups. Sie haben einen Brief an die Bafin geschrieben. Was steckt dahinter?