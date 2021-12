Von M&G Investments Anne Richards wechselt zu Fidelity

M&G Investments verliert Anne Richards: Ab Dezember steht Richards an der Spitze von Fidelity International. Sie wird an Abigail P. Johnson berichten.

Richards verfügt über 26 Jahre Erfahrung in der Asset-Management Branche, darunter als Analystin, Portfoliomanagerin und Investmentchefin. Bei M&G Investments ist sie seit Juni 2016 CEO.

Sie ist außerdem Vorsitzende des britischen „Financial Conduct Authority Practicioner Panel“ und Mitglied des „2020 Women in Boards“ der US-amerikanischen Vereinigung „Board of Leaders“, das sich für die Erhöhung des Frauenanteils in Unternehmensvorständen einsetzt.