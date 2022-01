Autoversicherungen Warum Assis­tenz­sys­teme Kfz-Schäden kaum senken

Die hohen Erwartungen an Künstliche Intelligenz wurden bislang kaum erfüllt: Automatisiertes Fahren und smarte Assistenten in Autos verhindern nur selten teure Blechschäden, zeigt eine aktuelle Studie der deutschen Kfz-Versicherer. Demnach sinkt ihr Schadenaufwand in den kommenden Jahren kaum.