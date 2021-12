Wechsel bei Quirin Bank

Dieter Merz übernimmt die Verantwortung für das Asset Management sowie das Research der Quirin Bank . Er soll insbesondere den Bereich ethisch-ökologischer Anlagestrategien des Berliner Finanzinstituts vorantreiben.Merz startete seine Karriere bei Merck Finck & Co. Darauf folgten Stationen als Leiter Vermögensverwaltung bei Feri Wealth Management sowie zuletzt als Chef-Anlagestratege und Leiter Vermögensverwaltung beim Bankhaus Hauck & Aufhäuser. In dieser Funktion war Merz verantwortlich für die Integration des Bereiches Nachhaltigkeit in den Konzern.Merz ersetzt Dietmar Rieg, der das Bankhaus aus familiären Gründen verlässt.