Regionale Champions Diese 10 Aktien-ETFs starten am besten ins Jahr 2022

Seit Jahresbeginn erzielten nur wenige passiv gemanagte Aktienfonds ein deutliches Plus. Wir haben uns in den einzelnen Märkten genauer umgesehen und zeigen Ihnen in dieser Chart-Galerie zehn regionale Champions. Ein Trend setzt sich auch hier fort: ETFs mit Energie-Schwerpunkt spielen oben mit.