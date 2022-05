Beständig und renditestark Wie Immobilien den unsicheren Zeiten trotzen

Die US-Notenbank hat die Zinswende bereits eingeleitet und auch in Europa wird aufgrund der hohen Inflation mit einer schrittweisen Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) inzwischen fest gerechnet. Dies erhöht die Finanzierungskosten für Immobilien. Verliert die Anlageklasse Immobilien damit an Attraktivität für Investoren? Alexander Isak, Manager des UBS (D) Euroinvest Immobilien, erwartet etwas anderes: „Teurere Kredite dürften zu einer Beruhigung des spekulativen Marktes und damit indirekt zu einer Stärkung von qualitativ hochwertigen Core-Immobilien führen. Darüber hinaus verfügen Immobilien über zahlreiche Merkmale, die sie gerade in Zeiten hoher Unsicherheit, wie wir sie aktuell erleben, zu einem wichtigen Portfoliobaustein machen.“

Risikodiversifikation und Inflationsschutz

Immobilien bieten aufgrund der niedrigen Korrelationen eine gute Ergänzung zu den traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen. Sie punkten mit ihrem defensiven Charakter und stabilen Erträgen durch Mieteinnahmen. Mit indexierten Mietverträgen, die sich an der Verbraucherpreisentwicklung orientieren, können Investments in Immobilien sogar einen gewissen Inflationsschutz bieten. Der langfristige Wertzuwachs der Objekte sorgt für eine zusätzliche Absicherung bei steigenden Preisen.

„Aktuell kommen die steigenden Baukosten hinzu, die bremsend auf die Bautätigkeit wirken. Neben den höheren Finanzierungskosten führt auch dies zu einer weiteren Verknappung qualitativ hochwertiger Flächen, die das Mietpreisniveau weiter stützen dürfte“, erläutert Isak. Hierzu trägt auch das weiterhin erwartete Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum bei, das eine gute Grundlage für eine stabile Mieternachfrage ist. „Das gilt insbesondere für hochwertige, gewerbliche Flächen an zentralen Standorten. Das aktuelle Marktumfeld führt zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung. Core-Objekte sind in unsicheren Zeiten besonders gefragt“, so Isak.

UBS (D) Euroinvest Immobilien ist gut positioniert

Den UBS (D) Euroinvest Immobilien sieht er daher für das aktuelle Umfeld bestens aufgestellt. Der Fokus des Fonds liegt auf Core-Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial in guten Lagen europäischer Metropolen. In seiner langen Historie von mehr als 20 Jahren hat der offene Immobilienfonds bewiesen, dass er selbst in schwierigen Marktphasen stabile Erträge liefern kann. Zudem profitiert er von der steigenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten. Diese sind schon lange Teil der Strategie. Der Fonds erhielt im sechsten Jahr in Folge eine GRESB-Fünf-Sterne-Bewertung. Isak: „Preise für Gebäude, die ökologische und soziale Kriterien erfüllen, sollten tendenziell steigen. Nachhaltig ausgerichtete Immobilien in zentraler Lage werden sich als defensives Investment erweisen.“

UBS Fonds nach deutschem Recht. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Vorkehrungen, die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Vertreter in Deutschland für UBS Real Estate Fonds deutschen Rechts: UBS Real Estate GmbH, Theatinerstr. 16, D-80333 München. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Real Estate Fonds können bei UBS Real Estate GmbH, Postfach 10 14 53, D-80088 München kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert sowie unter www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland abgerufen werden.

