Wie viel BP kommt noch?

Oekom Research hat bei 27 der weltweit größten, börsennotierten Öl- und Gaskonzerne geprüft, wie sie sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung und den damit verbundenen Herausforderungen stellen. Die beste Note auf der Skala A+ bis D- ergatterte der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV mit der Note B. Es folgen Snam Rete Gas aus Italien und die französische Total. Beide haben ebenfalls die Endnote B.BP war und ist im Corporate Rating seit zehn Jahren als „Not Prime“ bewertet. Für Nachhaltigkeitsfonds kommt der Titel also nicht in Frage. Seit Jahren weise BP große Versäumnisse und Schwachstellen in den Bereichen Anlagensicherheit und Arbeitsschutz auf, die zu Verstößen gegen Umwelt- und Arbeitsrecht geführt haben, so Oekom Research.