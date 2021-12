Wiesbadener Investorentag: Kaiserwetter in schwierigen Zeiten

Ein Ambiente de luxe im „Nassauer Hof“ in Wiesbaden und Traumwetter in der hessischen Landeshauptstadt. Start des ersten Wiesbadener Investorentages der Ratingagentur Telos. DAS INVESTMENT begleitete die Veranstaltung als exklusiver Medienpartner. „Mit Hilfe der Referenten beim "Wiesbadener Investorentag" wollen wir interessante Anlagealternativen als Grundlage für künftige Investitionsentscheidungen beleuchten“, erklärt Frank Wehlmann. Das ist dem Geschäftsführer der Ratingagentur gelungen. Über 40 Investoren von Pensionswerken, Versorgungskassen und Family Offices verfolgten sechs individuelle Vorträge. Gemeinsamkeit der Referenten: Sie alle widmeten sich „Anlagealternativen in schwierigen Zeiten“.„Die Reaktionen waren wirklich sehr erfreulich und gerade auch die Investoren meldeten bereits Interesse an, das nächste Mal wieder mit dabei zu sein. Insoweit reifen unsere Überlegungen, so eine Veranstaltung zu institutionalisieren“, so Wehlmann am Ende des 1. Wiesbadener Investorentages.Heute stellt nun DAS INVESTMENT.com die Referenten vor und hält alle Vorträge bereit. Allesamt sehr lesenswert, jedoch nicht immer leichte Kost, wie schon an dem Titel des ersten Vortrages zu ahnen ist. •ist Inhaber des Stiftungslehrstuhls Union InvestmentLehrstuhl Asset Management an der European Business School (EBS).ist Managing Director, Global Head of Overlay Management und Mitglied des Asset-Allocation Committees der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaftgehört der Geschäftsführung der LBBW Asset Management seit 2007 an und ist dort für den Vertrieb an Institutionelle und Privatkunden sowie für die Produktentwicklung verantwortlich.ist seit 2008 bei ING Investment Management Produktspezialist für Emerging Market Debt- Strategien.ist seit September 2002 bei Julius Bär tätig. Er ist zuständig für die Akquisition und Betreuung institutioneller Kunden in Deutschland.ist seit April 2008 Mitglied der Geschäftsleitung der Commerz Real Spezialfondsgesellschaft mbH und Leiter des institutionellen Vertriebs der Commerz Real AG.