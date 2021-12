Svetlana Kerschner 07.10.2013 Lesedauer: 1 Minute

Zu viel Stress: Bankerin stürzt sich in den Tod

Eine 26-jährige Angestellte der Bank of East Asia in Hongkong sprang aus dem 21. Stock des Bankgebäudes. Grund für ihre Verzweiflungstat dürfte der Stress am Arbeitsplatz gewesen sein.